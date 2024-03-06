В Киевской области отстроили разрушенный оккупантами мост через реку Жерева: деньги выделила Великобритания

В Киевской области отстроили мост, который соединяет села Жеревполье и Розважив Иванковской общины – он был взорван российскими захватчиками после отхода из области в марте 2022 года.

Об этом сообщил глава Агентства восстановления Мустафа Найем.

Это один из шести мостов, которые будут восстановлены за средства Экспортно-кредитного агентства правительства Великобритании (UKEF). Это первый в Украине проект с таким видом финансирования строительных работ.

"В дальнейшем планируем расширить этот финансовый инструмент также и на другие объекты и сферы обновления", - рассказал Найем.

Восстановленный мост через реку Жерева расположен на автомобильной дороге территориального значения и соединяет села Жеревполье и Розважив. В начале полномасштабного вторжения села Иванковской общины оказались под оккупацией. После отхода из Киевщины в марте 2022 года оккупанты разрушили мост – загнали на него автомобиль "Урал", загруженный боеприпасами, и взорвали.

Последствия акта агрессии оказались ужасающими – мост оказался полностью уничтожен. Кроме того, во время работ по восстановлению моста неоднократно находили взрывоопасные предметы.

Найем отметил, что восстановленный мост значительно упрощает коммуникацию для местных жителей, а также обеспечивает стабильную работу транспортной сети Киевщины.

Напомним, 7 февраля открылось движение по правой полосе по отстроенному мосту через реку Ирпень между Киевом и Гостомелем. Проезд по левой части моста открыли в январе. Таким образом, транспортное сообщение между Киевом и Гостомелем на международной трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин полностью восстановлено.

В ноябре 2023 года в Романовке открыли новый мост через Ирпень, который уже назвали историческим. Старый мост, разрушенный в первые дни полномасштабной войны, станет мемориалом и символом "Дороги жизни".

Также сообщалось, что на Херсонщине построена временная переправа через реку Ингулец, которая особенно важна не только для местных жителей, но и для фермеров.