В Николаевской области открыли мост, разрушенный в результате подрыва Каховской ГЭС (ВИДЕО)

В Николаевской области в Гороховской общине ввели в эксплуатацию отстроенный мост через реку Ингулец, разрушенный в результате подрыва российскими оккупантами плотины Каховской гидроэлектростанции.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, новая переправа длиной 72 метра возведена за пять месяцев благодаря сотрудничеству Николаевской ОВА, 36-й путевосстановительной бригады Государственной специальной службы транспорта, фандрейзинговой платформы "United24".

"Это один из основных маршрутов, которые объединяют Николаевскую и Херсонскую области. Его восстановление позволит снизить время проезда. Поэтому в очередной раз спасибо за быстрый и надежный результат", - подчеркнул Ким.

Реконструкция мостов в Николаевской области

В Николаевской области в Гороховской общине восстановлен мост, разрушенный во время войны. Он гарантирует безопасный проезд людям и поможет улучшить логистику региона.

Также в Николаевской области завершили строительство нового моста через реку Гнилый Еланец на трассе Н-24 Благовещенское – Николаев между городом Новая Одесса и селом Троицкое.

Кроме того, в регионе был восстановлен ряд разрушенных из-за войны мостов, в частности в апреле 2023 завершен временный мост через Ингул между селами Виноградовка и Ингулка, в марте открыты восстановленные мосты через Ингул в Воскресенской общине и через Ингулец в Снигиревской общине.