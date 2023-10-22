В Великой Александровке завершают строительство полноценного моста через Ингулец: когда открытие (ФОТО, ВИДЕО)

В поселке Большая Александровка Херсонской области завершается строительство нового моста через реку Ингулец. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация и ее начальник Александр Прокудин.

Предыдущий мост взорвали еще в мае 2022 года российские войска, контролировавшие эту местность с начала марта по начало ноября. Ближайшей отсюда переправой через Ингулец был временный мост в Давидовом Броде, расположенный в 20 км от этого места.

В Великой Александровке было решено сделать временный мост, об открытии которого сообщалось в конце апреля. Однако у него была лишь одна полоса, потому движение по нему осуществлялось в реверсном режиме.

Соответственно, в дальнейшем на месте этого объекта началось капитальное строительство уже нового полноценного моста. Как обещают областные власти, строители должны завершить работы 8 ноября.

Фото: Херсонская ОВА Фото: Херсонская ОВА Фото: Херсонская ОВА

По словам Прокудина, на объекте каждый день работали 30 мостовиков. Чиновник выразил благодарность генподрядчику и исполнителю основных работ по восстановлению компании "Автомагистраль-Юг" и ее работникам за качественное и оперативное, по его оценке, выполнение работ.

Отмечается также, что, кроме восстановления мостового сооружения, в поселке будут переделаны и подходы к мосту длиной 173 и 41 метра, на мосту и подходах обустроят тротуары и восстановят систему освещения.

"Впоследствии на мосту также появится перильное ограждение и смонтируют систему освещения. Поэтому вручил главе Великоалександровской общины Наталии Корниенко ключи от автовышки. Спецтехника пригодится при выполнении электромонтажных работ на территории общины", - добавил начальник ОВА, опубликовав видео своего визита на объект.

Напомним также, что ранее в октябре был открыт новый мост через Ингулец в Гороховской общине Николаевской области на месте разрушенного во время войны.