В Николаевской и Херсонской областях восстановили три моста (ВИДЕО)

В Николаевской и Херсонской областях благодаря UNITED24 восстановили три моста – два временных и один постоянный.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Восстановили еще три моста в Херсонской и Николаевской областях в рамках UNITED24. Два временных и один постоянный. Это произошло при поддержке постоянного партнера платформы — компании АВТ Бавария", - отметил Федоров.

По его словам, благодаря новым мостам дети будут безопасно добираться до школ и садиков, а в окрестные села будут скорее доставлять лекарства и гуманитарную помощь.

Как отметил министр, всего отстроили уже одиннадцать мостов за средства доноров UNITED24.

"Продолжаем работать и восстанавливать разрушенное россиянами", - подчеркнул Федоров.

"Люди в окрестных селах прожили в оккупации более восьми месяцев. Во время отвода россияне взорвали все мосты. Теперь люди снова могут быстрее добраться до ближайшего медицинского учреждения, волонтеры – доставлять гуманитарную помощь, а дети – в ближайшую школу без временного понтонного пересечения. Кроме того, в одном из соседних сел есть сельхозпроизводство - теперь до него смогут добраться транспортные средства", - отметил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Напомним, в Ингульской общине Николаевской области построен временный мост через Ингул вместо моста, разрушенного из-за подрыва и обстрела оккупационными российскими войсками.