Возле Чернигова открыли движение по мосту через Десну (ФОТО)

Возле Чернигова открыто движение транспорта по мосту через реку Десна, благодаря чему в областной центр теперь снова можно проехать из Киева по трассе Е95, что занимает около двух часов. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

"Движение открыто по первому проезду и разрешено всем видам транспорта в обе стороны. На втором проезде все еще продолжаются работы", - говорится в сообщении.

Полукилометровый мост через Десну был разрушен в начале полномасштабного вторжения России. Отсутствие движения через разрушенные переправы вокруг Чернигова заставляло водителей тратить при следовании из столицы вдвое больше времени на объезд по дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов.

Строительные работы по восстановлению моста стартовали во второй половине 2022 года после разминирования территории и части Десны. Проект восстановления моста реализуется Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры.

"Восстановление транспортных путей в Черниговской области — необходимое условие для защиты наших северных рубежей и нормализации жизни в общинах Черниговщины. С момента деоккупации области весной прошлого года уже обустроили 20 временных переправ, капитально ремонтируем более 10 мостов. Работаем также над восстановлением критической инфраструктуры в области", – отметил министр Александр Кубраков.

Отметим также, что недавно на трассе Р-69 заработал первый модульный мост из переданных из Франции. В целом, напомним, по данным профильного министерства, в результате полномасштабного вторжения России в Черниговской области было повреждено 680 километров дорог государственного значения и 27 мостов.