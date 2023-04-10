Біля Чернігова відкрили рух мостом через Десну (ФОТО)

Біля Чернігова відкрито рух транспорту мостом через річку Десна, завдяки чому до обласного центру тепер знова можна проїхати з Києва трасою Е95, що займає близько двох годин. Про це повідомляє Мінітерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Рух відкрито першим проїздом та дозволено усім видам транспорту в обидва боки. На другому проїзді все ще тривають роботи", - йдеться у повідомленні.

Півкілометровий міст через Десну був зруйнований на початку повномасштабного вторгнення Росії. Відсутність руху через зруйновані переправи навколо Чернігова змушувала водіїв витрачати при прямуванні зі столиці вдвічі більше часу на об’їзд дорогою Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів.

Будівельні роботи з відновлення мосту стартували в другій половині 2022 року після розмінування території та частини Десни. Проєкт відбудови мосту реалізується Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури.

"Відновлення транспортних шляхів на Чернігівщині — необхідна умова для захисту наших північних рубежів та нормалізації життя в громадах Чернігівщини. З моменту деокупації області весною минулого року вже облаштували 20 тимчасових переправ, капітально ремонтуємо понад 10 мостів. Працюємо також над відновлення критичної інфраструктури в області", - зазначив міністр Олександр Кубраков.

Зазначимо також, що нещодавно на трасі Р-69 запрацював перший модульний міст з переданих з Франції. Загалом, нагадаємо, за даними профільного міністерства, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Чернігівській області було пошкоджено 680 кілометрів доріг державного значення та 27 мостів.