В Україні відкрили рух першим з переданих Францією мостом (ФОТО)

На дорозі Р-69 Вишгород — Десна — Чернігів у Чернігівській області відкрито рух транспорту металевим модульним мостом, переданим французькими партнерами.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Зазначається, що це перший з 3-х переданих Францією мостів, який був встановлений на цій дорозі.

Другий міст також уже встановлено на дорозі Р-69, проте рух по ньому наразі заборонений — його відкриття планується найближчим часом.

Третій міст планується встановити на одній з доріг національного значення в Чернігівській області.

"Ключова ціль цих інфраструктурних рішень — забезпечити транспортне сполучення Чернігова з громадами області на правому березі річки Десна", - підкреслили в Мінінфраструктурі.

У відомстві додають, що передані Францією мости виготовлені французькою компанією Matiere та передані Україні Французьким центром подолання кризових явищ за підтримки Міністерства закордонних справ Франції.

Конструкції спроєктували спеціально під параметри зруйнованих переправ.

Нагадаємо, загалом, на державних дорогах по всій території України з 24 лютого 2022 року було зруйновано 154 моста. Впродовж 2022 року відремонтовано 41 штучну споруду та забезпечено проїзд через 81 тимчасову переправу.

Нагадаємо, 21 березня було відкрито рух відбудованим мостом через річку Замглай поблизу села Киселівка на дорозі Н-27 Чернігів — Мена — Сосниця — Грем'яч.