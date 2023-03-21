На Чернігівщині відкрили рух мостом через річку Замглай

Відкрито рух відбудованим мостом через річку Замглай поблизу села Киселівка на дорозі Н-27 Чернігів — Мена — Сосниця — Грем'яч.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Зазначається, що дорога забезпечує транспортне сполучення 14 громад на півночі Чернігівщини з Черніговом та іншими містами й селами України.

"Тепер до мешканців цих громад зможуть безперешкодно дістатися вантажівки з гуманітарною допомогою, ремонтні бригади енергетиків чи рятувальники", - зауважують в Мінінфраструктурі.

Там додають, що штучна споруда була зруйнована в лютому 2022 року внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Замість неї в квітні минулого року було облаштовано тимчасову переправу.

"У зв’язку з тим, що така переправа не могла впоратися з навантаженням автотрафіком, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України вирішило повноцінно відбудувати міст", - підкреслили в Мінінфраструктурі.

Новий міст має 4 смуги руху та зведений з урахуванням сучасних транспортних навантажень.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення на Чернігівщині було зруйновано 27 штучних споруд. На 20 локаціях було облаштовано тимчасові об'їзди.

Також в області торік було відновлено 2 мости, ще на 2 об'єктах роботи завершаться цього місяця.

Зазначимо, Державне агентство автомобільних доріг відновило міст на трасі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, зруйнований під час активних бойових дій на початку березня, коли російські війська безуспішно намагалися прорватися до обласного центру зі сторони села Ягідне.

Також було відремонтовано пошкоджений вибухом інший міст між Черніговом та Києвом на цій же трасі.