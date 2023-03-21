На Черниговщине открыли движение по мосту через реку Замглай

Открыто движение по отстроенному мосту через реку Замглай вблизи села Киселевка на дороге Н-27 Чернигов — Мена — Сосница — Гремяч.

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что дорога обеспечивает транспортное сообщение 14-ти общин на севере Черниговщины с Черниговом и другими городами и селами Украины.

"Теперь жителям этих общин смогут беспрепятственно добраться грузовики с гуманитарной помощью, ремонтные бригады энергетиков или спасатели", - отмечают в Мининфраструктуре.

Там добавляют, что искусственное сооружение было разрушено в феврале 2022 года в результате полномасштабного вторжения России. Вместо него в апреле прошлого года была обустроена временная переправа.

"В связи с тем, что такая переправа не могла справиться снагрузкой автотрафика, Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины решило полноценно отстроить мост", - подчеркнули в Мининфраструктуре.

Новый мост имеет 4 полосы движения и построен с учетом современных транспортных нагрузок.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Черниговской области было разрушено 27 искусственных сооружений. На 20 локациях были обустроены временные объезды.

Также в области в прошлом году было восстановлено 2 моста, еще на 2 объектах работы завершатся в этом месяце.

Отметим, Государственное агентство автомобильных дорог восстановило мост на трассе М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, разрушенный во время активных боевых действий в начале марта, когда российские войска безуспешно пытались прорваться в областной центр со стороны села Ягодное.

Также был отремонтирован поврежденный взрывом другой мост между Черниговом и Киевом на этой же трассе.