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Транспорт
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В Украине открыли движение первым из переданных Францией мостом (ФОТО)

В Украине открыли движение первым из переданных Францией мостом (ФОТО)

На дороге Р-69 Вышгород-Десна-Чернигов в Черниговской области открыто движение транспорта металлическим модульным мостом, переданным французскими партнерами.

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Это первый из 3-х переданных Францией мостов, который был установлен на этой дороге.

Второй мост также уже установлен на дороге Р-69, однако движение по нему запрещено — его открытие планируется в ближайшее время.

Третий мост планируется установить на одной из дорог национального значения в Черниговской области.

Фото 2 — В Украине открыли движение первым из переданных Францией мостом (ФОТО)

"Ключевая цель этих инфраструктурных решений - обеспечить транспортное сообщение Чернигова с общинами области на правом берегу реки Десна", - подчеркнули в Мининфраструктуре.

В ведомстве добавляют, что переданные Францией мосты изготовлены французской компанией Matiere и переданы Украине Французским центром преодоления кризисных явлений при поддержке Министерства иностранных дел Франции.

Фото 3 — В Украине открыли движение первым из переданных Францией мостом (ФОТО)

Конструкции были разработаны специально под параметры разрушенных переправ.

Напомним, в целом на государственных дорогах по всей территории Украины с 24 февраля 2022 года было разрушено 154 моста. В течение 2022 года отремонтировано 41 искусственное сооружение и обеспечен проезд через 81 временную переправу.

Напомним, 21 марта было открыто движение по отстроенному мосту через реку Замглай вблизи села Киселевка на дороге Н-27 Чернигов — Мена — Сосница — Гремяч.

Автор:
Светлана Манько