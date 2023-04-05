В Черновицкой области обустраивают новый мост в Румынию через реку Прут (ФОТО)

В Черновицкой области обустраивают временный мост на стратегически важной автодороге Т-26-07 в Румынию.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

По его словам, в настоящее время дорожные работники обустраивают временный мост на дороге в Румынию на стратегически важном автодороге Т-26-07 Кицмань – Сторожинец – Глубокая – Опришены с подъездом к пункту пропуска "Вадул-Сирет" в селе Глиница Черновицкого района.

Из сборных металлических конструкций, которые Государственное агентство восстановления получило от Норвегии, здесь будет скомбинирован 120-метровый мост через горную реку Прут, по которому смогут передвигаться грузовики.

"Пока продолжаются подготовительные работы - подрядчик устраивает подъездные пути к временному сооружению. На объект привезли 100-тонный кран для устройства буронабивных свай. Начинается этап строительства опор временного моста", - сообщил Найем.

Он отметил, что улучшение логистики Украины с Европейским Союзом является одним из приоритетов Агентства восстановления во время войны, равно как и создание "дорог жизни" в прифронтовых областях.

"От качественного автомобильного сообщения с европейскими государствами в условиях блокирования морской торговли зависит товарооборот Украины и скорость доставки помощи от союзников", - отметил Найем.

Он добавил, что установка временного моста в Глинице решает ряд проблем. Прежде всего – разгрузит международную трассу в пункт пропуска на украинско-румынской границе "Порубно-Сирет" и откроет короткий путь к КПП "Красноильск - Викову де Сус", ведь аварийный мост через горную реку Прут был демонтирован в конце 2021 года и с тех пор транспорт двигаться в объезд.

"Для того чтобы временная переправа могла как можно быстрее заработать, Агентство решило использовать переданные норвежскими партнерами временные металлические конструкции. Они монтируются максимально быстро, как конструктор, без использования специальной мостовой техники", - подчеркнул Найем.

Напомним, что Норвегия подарила Украине в качестве гуманитарной помощи 10 временных мостовых конструкций. Первая партия прибыла в Украину 11 января.

Как говорят сейчас в Агентстве восстановления, после того, как украинские специалисты изучили тонкости монтажа конструкций, они "распределило мосты на участки государственных дорог, где нужно срочно улучшить проезд".