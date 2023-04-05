У Чернівецькій області облаштовують новий міст до Румунії через річку Прут (ФОТО)

У Чернівецькій області облаштовують тимчасовий міст на стратегічно важливому автошляху Т-26-07 до Румунії.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

За його словами, наразі дорожні працівники облаштовують тимчасовий міст на дорозі до Румунії на стратегічно важливому автошляху Т-26-07 Кіцмань – Сторожинець – Глибока – Опришени з під'їздом до пункту пропуску "Вадул-Сірет" у селі Глиниця Чернівецького району.

Зі збірних металевих конструкцій, які Державне агентство відновлення отримало від Норвегії, тут буде скомбіновано 120 метровий міст через гірську річку Прут, яким зможуть пересуватися вантажівки.

"Наразі тривають підготовчі роботи - підрядник влаштовує під'їзні шляхи до тимчасової споруди. На об'єкт привезли 100-тонний кран для влаштування буронабивних паль. Розпочинається етап будівництва опор тимчасового мосту", - зазначив Найем.

Він наголосив, що поліпшення логістики України з Європейським Союзом є одним із пріоритетів Агентства відновлення під час війни, так само як і створення "доріг життя" у прифронтових областях.

"Від якісного автомобільного сполучення з європейськими державами в умовах блокування морської торгівлі залежить товарообіг України та швидкість доставки допомоги від союзників", - зауважив Найем.

Він додав, що встановлення тимчасового мосту у Глиниці вирішує низку проблем. Передусім – розвантажить міжнародну трасу до пункту пропуску на україно-румунському кордоні "Порубне-Сірет" та відкриє короткий шлях до КПП "Красноїльськ - Вікову де Сус", адже аварійний міст через гірську річку Прут було демонтовано наприкінці 2021 року і відтоді транспорт до кордону змушений рухатися в об’їзд.

"Для того, щоб тимчасова переправа могла якомога швидше запрацювати, Агентство вирішило використати передані норвезькими партнерами тимчасові металеві конструкції. Вони монтуються максимально швидко, наче конструктор, без використання спеціальної мостової техніки", - підкреслив Найем.

Нагадаємо, що Норвегія подарувала Україні в якості гуманітарної допомоги 10 тимчасових мостових конструкції. Перша партія прибула в Україну 11 січня.

Як кажуть зараз в Агентстві відновлення, після того, як українські фахівці вивчили тонкощі монтажу конструкцій, воно "розподілило мости на ділянки державних доріг, де терміново потрібно поліпшити проїзд".