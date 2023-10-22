У Великій Олександрівці завершують будівництво повноцінного мосту через Інгулець: коли відкриття (ФОТО, ВІДЕО)

У селищі Велика Олександрівка Херсонської області завершується будівництво нового мосту через річку Інгулець. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація та її начальник Олександр Прокудін.

Зазначається, що попередній міст підірвали ще у травні 2022 року російські війська, що контролювали цю місцевість з початку березня до початку листопада. Найближчою звідси переправою через Інгулець був тимчасовий міст у Давидовому Броді, розташований в 20 км від цього місця.

У Великій Олександрівці було вирішено зробити тимчасовий міст, про відкриття якого повідомлялося в кінці квітня. Однак він мав лише одну смугу, тому рух ним здійснювався у реверсному режимі.

Відповідно, згодом на місці цього об'єкту розпочалося капітальне будівництво вже нового повноцінного мосту. Як обіцяє обласна влада, будівельники мають завершити роботи 8 листопада.

Фото: Херсонська ОВА Фото: Херсонська ОВА Фото: Херсонська ОВА

За словами Прокудіна, на об’єкті щодня працювали 30 мостовиків. Чиновник висловив вдячність генпідряднику та виконавцю основних робіт з відбудови компанії "Автомагістраль-Південь" і її працівникам за якісне і оперативне, за його оцінкою, виконання робіт.

Зазначається також, що крім відбудови мостової споруди, в селищі будуть перероблені й підходи до мосту довжиною 173 та 41 метри, на мосту та підходах облаштують тротуари та відновлять систему освітлення.

"Згодом на мосту також з’явиться перильна огорода та змонтують систему освітлення. Тому принагідно вручив голові Великоолександрівської громади Наталії Корнієнко ключі від автовишки. Спецтехніка стане в нагоді при виконанні електромонтажних робіт на території громади", - додав начальник ОВА, опублікувавши відео свого візиту на об'єкт.

Нагадаємо також, що раніше у жовтні було відкрито новий міст через Інгулець у Горохівській громаді Миколаївської області на місці зруйнованого під час війни.