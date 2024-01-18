На Миколаївщині відкрили міст, зруйнований внаслідок підриву Каховської ГЕС (ВІДЕО)

У Миколаївській області у Горохівській громаді ввели в експлуатацію відбудований міст через річку Інгулець, який було зруйновано внаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, нова переправа довжиною 72 метри зведена за пʼять місяців завдяки співпраці Миколаївської ОВА, 36-ї шляхо-відновлювальної бригади Державної спеціальної служби транспорту, фандрейзингової платформи "United24" .

"Це один з основних маршрутів, які поєднують Миколаївську та Херсонську області. Його відновлення дозволить зменшити час проїзду. Тому вкотре дякую за швидкий та надійний результат", – наголосив Кім.

Реконструкція мостів у Миколаївській області

На Миколаївщині у Горохівській громаді відновлено міст, зруйнований під час війни. Він гарантує безпечний проїзд людям та допоможе покращити логістику регіону.

Також в Миколаївській області завершили будівництво нового мосту через річку Гнилий Єланець на трасі Н-24 Благовіщенське – Миколаїв, що між містом Нова Одеса та селом Троїцьке.

Крім того, в регіоні було відновлено низку зруйнованих через війну мостів, зокрема в квітні 2023 року завершено тимчасовий міст через Інгул між селами Виноградівка та Інгулка, в березні відкриті відновлені мости через Інгул у Воскресенській громаді та через Інгулець у Снігурівській громаді.