В Ирпене построили новый мост вместо уничтоженного в начале войны

21 ноября в Романовке был открыт новый мост через реку Ирпень, который уже назвали историческим. Старый мост, разрушенный в первые дни полномасштабной войны стал мемориалом и символом "Дороги жизни".

Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

На новом мосту уже установлено освещение и меры безопасности для пешеходов, и продолжаются работы по установке светофора. Ожидается, что новое сооружение поможет снизить транспортный поток в часы-пик.

Глава города отметил важность моста во время военных событий в Ирпене, когда он спас тысячи мирных жителей и служил для транспортировки раненых, гуманитарной помощи и оружия.

По его словам, во время оккупации Киевщины мост через Ирпень в Романовке спас 40 тысяч жителей Бучи, Гостомеля и Ирпеня.

"Я прошу не забывать в постоянном движении авто о том, как этот мост и этот путь стал нашим путем для спасения, нашей волей к жизни и победе", - сказал он.

Спасатели вспоминают, что в марте 2022 года остатки моста были единственной переправой, по которой могли эвакуироваться люди. Обрушенный мост создал узкий проход по которому можно было пройти только одному человеку.

Напомним, 3 ноября прошлого года был открыт проезд в обе стороны на мосту в Стоянке Киевской области на трассе М-06 Киев – Чоп. Этот мост по Житомирской трассе стал препятствием для оккупантов во время наступления на Киев в феврале.