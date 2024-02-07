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Транспорт
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Движение отстроенным мостом через реку Ирпень между Киевом и Гостомелем полностью восстановлено (ФОТО)

Движение отстроенным мостом через реку Ирпень между Киевом и Гостомелем полностью восстановлено (ФОТО)
Фото: Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Сегодня, 7 февраля, открыто движение по правой полосе на отстроенном мосту через реку Ирпень между Киевом и Гостомелем. Проезд по левой части моста открыли в январе.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Таким образом, транспортное сообщение между Киевом и Гостомелем на международной трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин полностью восстановлено.

Фото 2 — Движение отстроенным мостом через реку Ирпень между Киевом и Гостомелем полностью восстановлено (ФОТО)
Фото 3 — Движение отстроенным мостом через реку Ирпень между Киевом и Гостомелем полностью восстановлено (ФОТО)
Фото 4 — Движение отстроенным мостом через реку Ирпень между Киевом и Гостомелем полностью восстановлено (ФОТО)
Фото 5 — Движение отстроенным мостом через реку Ирпень между Киевом и Гостомелем полностью восстановлено (ФОТО)

В рамках капитального ремонта моста через реку Ирпень, разрушенного россиянами весной 2022 года, было:

  • демонтированы разрушенные конструкции
  • устроены опоры и балки пролетного строения
  • осуществлено бетонирование и гидроизоляцию
  • обустроено перильное и барьерное ограждение
  • обустроено освещение
  • заасфальтирована проезжая часть.

Мост имеет 4 полосы движения и 2 тротуары.

Ширина проезжей части – 18 м.

Как отмечают в Мининфраструктуре, ввиду высокой интенсивности движения на этом участке трассы работы продолжаются.

Напомним, сразу после деоккупации Киевской области транспортное сообщение осуществлялось временной переправой, которую обустроили весной 2022 года.

Отметим, что в Романовке открыли новый мост через реку Ирпень, который уже назвали историческим. Старый мост, разрушенный в первые дни полномасштабной войны станет мемориалом и символом "Дороги жизни".

Автор:
Светлана Манько