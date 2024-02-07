Рух відбудованим мостом через річку Ірпінь між Києвом та Гостомелем повністю відновлено (ФОТО)

Сьогодні, 7 лютого, відкрито рух правою смугою на відбудованому мості через річку Ірпінь між Києвом та Гостомелем. Проїзд лівою частиною мосту відкрили у січні.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що таким чином транспортне сполучення між Києвом та Гостомелем на міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин повністю відновлено.

У межах капітального ремонту мосту через річку Ірпінь, зруйнованого росіянами навесні 2022 року було:

демонтовано зруйновані конструкції

влаштовано опори та балки прогонової будови

здійснено бетонування та гідроізоляцію

облаштовано перильне та бар’єрне огородження

облаштовано освітлення

заасфальтовано проїзну частину.



Міст має 4 смуги руху та 2 тротуари.

Ширина проїзної частини – 18 м.

Як зауважують у Мінінфраструктурі, з огляду на високу інтенсивність руху на цій ділянці траси роботи продовжуються.

Нагадаємо, одразу після деокупації Київської області транспортне сполучення здійснювалось тимчасовою переправою, яку облаштували навесні 2022 року.

Зауважимо, в Романівці відкрили новий міст через річку Ірпінь, який вже назвали історичним. Старий міст, що був зруйнований в перші дні повномасштабної війни стане меморіалом і символом "Дороги життя".