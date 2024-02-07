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Категорія
Транспорт
Дата публікації

Рух відбудованим мостом через річку Ірпінь між Києвом та Гостомелем повністю відновлено (ФОТО)

Рух відбудованим мостом через річку Ірпінь між Києвом та Гостомелем повністю відновлено (ФОТО)
Фото: Мінінфраструктури

Сьогодні, 7 лютого, відкрито рух правою смугою на відбудованому мості через річку Ірпінь між Києвом та Гостомелем. Проїзд лівою частиною мосту відкрили у січні.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

 Зазначається, що таким чином транспортне сполучення між Києвом та Гостомелем на міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин повністю відновлено.

Фото 2 — Рух відбудованим мостом через річку Ірпінь між Києвом та Гостомелем повністю відновлено (ФОТО)
Фото 3 — Рух відбудованим мостом через річку Ірпінь між Києвом та Гостомелем повністю відновлено (ФОТО)
Фото 4 — Рух відбудованим мостом через річку Ірпінь між Києвом та Гостомелем повністю відновлено (ФОТО)
Фото 5 — Рух відбудованим мостом через річку Ірпінь між Києвом та Гостомелем повністю відновлено (ФОТО)

У межах капітального ремонту мосту через річку Ірпінь, зруйнованого росіянами навесні 2022 року було:

  • демонтовано зруйновані конструкції
  • влаштовано опори та балки прогонової будови
  • здійснено бетонування та гідроізоляцію
  • облаштовано перильне та бар’єрне огородження
  • облаштовано освітлення
  • заасфальтовано проїзну частину.

Міст має 4 смуги руху та 2 тротуари.

Ширина проїзної частини – 18 м.

Як зауважують у Мінінфраструктурі, з огляду на високу інтенсивність руху на цій ділянці траси роботи продовжуються.

Нагадаємо, одразу після деокупації Київської області транспортне сполучення здійснювалось тимчасовою переправою, яку облаштували навесні 2022 року.

 Зауважимо, в Романівці відкрили новий міст через річку Ірпінь, який вже назвали історичним. Старий міст, що був зруйнований в перші дні повномасштабної війни стане меморіалом і символом "Дороги життя".

Автор:
Світлана Манько