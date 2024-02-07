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Рух відбудованим мостом через річку Ірпінь між Києвом та Гостомелем повністю відновлено (ФОТО)
Сьогодні, 7 лютого, відкрито рух правою смугою на відбудованому мості через річку Ірпінь між Києвом та Гостомелем. Проїзд лівою частиною мосту відкрили у січні.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Зазначається, що таким чином транспортне сполучення між Києвом та Гостомелем на міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин повністю відновлено.
У межах капітального ремонту мосту через річку Ірпінь, зруйнованого росіянами навесні 2022 року було:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- демонтовано зруйновані конструкції
- влаштовано опори та балки прогонової будови
- здійснено бетонування та гідроізоляцію
- облаштовано перильне та бар’єрне огородження
- облаштовано освітлення
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заасфальтовано проїзну частину.
Міст має 4 смуги руху та 2 тротуари.
Ширина проїзної частини – 18 м.
Як зауважують у Мінінфраструктурі, з огляду на високу інтенсивність руху на цій ділянці траси роботи продовжуються.
Нагадаємо, одразу після деокупації Київської області транспортне сполучення здійснювалось тимчасовою переправою, яку облаштували навесні 2022 року.
Зауважимо, в Романівці відкрили новий міст через річку Ірпінь, який вже назвали історичним. Старий міст, що був зруйнований в перші дні повномасштабної війни стане меморіалом і символом "Дороги життя".