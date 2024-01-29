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Южная Корея поможет Украине восстановить дамбу, подрыв которой сорвал наступление армии РФ на Киев
Южная Корея поможет Украине восстановить поврежденную из-за полномасштабной войны водохозяйственную инфраструктуру. Пилотным проектом станет Козаровицкая дамба на Киевщине, подрыв которой сорвал наступление оккупантов на столицу.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Отмечается, что ведомство совместно с Госводагентством и специалистами водного сектора Кореи определили Козаровицкую дамбу в Киевской области как пилотный проект для восстановления водохозяйственной инфраструктуры Украины.
"Он является продолжением сотрудничества, заложенного министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Русланом Стрельцем и Министерством окружающей среды Кореи Хан Хва-Джин на полях СОР28 и частью программы "Инициатива мира и солидарности в Украине", объявленной президентом Республики Корея во время его визита в прошлом году", - подчеркнули в ведомстве.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Там отметили, что Козаровицкая дамба была повреждена в первые дни полномасштабного вторжения и имела оборонное значение для защиты Киева.
Сейчас она нуждается в срочном восстановлении. Стоимость работ оценили в 14 млн$. В обновлении помогут две корейские компании: K-Water и KOICA.
По словам первого замминистра Александра Краснолуцкого, восстановление Козаровицкой дамбы позволит защитить от подтопления населенные пункты на побережье реки Ирпень ниже Киевского водохранилища.
Также корейские компании окажут помощь в реализации проектов:
- обеспечение водой населения Николаевщины;
- реконструкции и капитального ремонта инженерной инфраструктуры Управления канала "Днепр-Донбасс";
- улучшение мониторинга качества воды в Украине.
Подрыв Козаровицкой дамбы
Подрыв водонасосной станции на реке Ирпень – одно из переломных решений обороны Киева, в правильности которого сегодня не сомневается никто, даже пострадавшие от затопления.
Ранним утром 24 февраля РФ начала полномасштабное наступление на Украину с востока, юга и севера с одновременным ракетным обстрелом всей территории. Враг в первые часы захватил Чернобыльскую АЭС. Колонны военной техники продвинулись через опасную территорию заповедника искать путь на Киев. Села Дымер, Демидов, Козаровичи к северу от столицы российские войска заняли уже 25 февраля.
Именно через эти пункты дальше через Лютиж, Старые и Новые Петровцы – кратчайший путь в столицу, если двигаться из Чернобыля. Вот только враг попал в тупиковый лабиринт из-за незнания географии и истории местности. А защитникам города пришлось сделать сверхтрудный выбор и вернуть рекам и холмам их первоочередное оборонительное значение.
Враг не раз пытался прорваться через дамбу. Также диверсионно-разведывательные группы противника проводили разведку «на живца», проплывая по реке на надувных лодках, пытаясь заставить украинских военных раскрыть свои позиции. Однако, не достигнув цели, к берегам они не приближались и возвращались назад.
Идея взорвать плотину с целью не допустить проход превосходящих сил оккупантов была одобрена высшим военным руководством уже в первый день наступления врага. Но необходимость, время и особенность взрыва решалась на месте.
Было много проблемных моментов. Во-первых, техническое исполнение заминирования было почти актом самоубийства из-за регулярных обстрелов территории дамбы и насосной станции вражеской артиллерией.
Во-вторых, очень важным был правильный расчет мощности взрыва и масштаба воздействия. При сильном взрыве существовала угроза, когда гигантская масса воды из Киевского водохранилища могла просто снести села по течению, что привело бы к большим разрушениям и человеческим жертвам. К тому же местные жители и так были отрезаны от любой логистики, крайне важно было подорвать плотину лишь частично, чтобы пешком можно было дойти и на дамбу, и попасть или выйти из села. Но чтобы это было невозможно для военной техники.
Остановившись перед дамбой, дальше россияне не прошли. Враг застрял и не смог усилить ушедших на Гостомель. Более того, враг не смог форсировать реку, которая поднялась и в других местах – в частности, в Мощуне, где уже шли упорные бои. Также была насыщена водой реки Здвиж и Тетерев.