В Херсонской области возобновили переправу через реку Ингулец

На сегодняшний день построен временный мост, который решит проблему проезда. Это особенно важно не только для местных жителей, но и для фермеров.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Отступая, оккупанты уничтожали все на своем пути. Взорвали и мост в Высокопольской общине", - написал он в telegram.

Глава ОВА отметил, что разрушение этой переправы через Ингулец создало трудности не только для местных жителей, но и для фермеров, поэтому восстановление было крайне необходимо.

Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин / telegram

Он сообщил, что в настоящее время построена временная переправа, которая должна решить проблему проезда. Она имеет железобетонную конструкцию длиной 18 метров и ширину 4 метра. Кроме этого, дополнительно оборудованы и подходы к мосту.

Отмечено, что над объектом работали военные Государственной специальной службы транспорта. На эти нужды были направлены средства, сэкономленные при ремонте другого моста в общине.

"Поэтому есть не один, а три моста. Они помогут и жителям, и предпринимателям региона", - подытожил Прокудин.

Реконструкция мостов в Украине

Ранее сообщалось, что Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины отремонтировало мост через реку Восточная Стрипа на трассе М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская.

Добавим, что в Черниговской области недалеко от Нежина отстроили переезд через железнодорожные пути, которые были разрушены в начале полномасштабной войны в феврале 2022 года.

В январе в Николаевской области открыли мост, разрушенный в результате подрыва Каховской ГЭС. А в Киевской области ввели в эксплуатацию еще 2 моста, поврежденных в результате военной агрессии. Это мосты на автодорогах общего использования местного значения.

Кроме того, в феврале открыто движение по правой полосе на отстроенном мосту через реку Ирпень между Киевом и Гостомелем. Проезд по левой части моста открыли в январе.