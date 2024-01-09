В Киевской области ввели в эксплуатацию 2 моста, которые были повреждены в результате войны (ФОТО)

В Киевской области ввели в эксплуатацию еще 2 моста, поврежденных в результате военной агрессии. Это мосты на автодорогах общего использования местного значения.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

По его словам, капитально отремонтировали и ввели в эксплуатацию следующие мосты:

на автомобильной дороге Победа – Барышевка

на автомобильной дороге Корнеевка – Недра – Згуровка – Березань.

"Системную работу по восстановлению мостов начали сразу после деоккупации области. Для того чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение – обустроили альтернативные пути объезда. Но наша задача – восстановить полноценное движение по мостам и улучшить сообщение между населенными пунктами Киевщины", - отметил Кравченко.

Он добавил, что в настоящее время заканчивается ремонт моста на автомобильной дороге общего пользования местного значения Ворзель - Забучье из-за Михайловки-Рубежовки, поврежденной в результате военной агрессии РФ. Общая протяженность мостового сооружения 48 м.

Всего в результате боевых действий на Киевщине поврежден 21 мост на автодорогах общего пользования местного значения. Часть из них начали капитально ремонтировать еще в прошлом году.

Реконструкция мостов в Киевской области

Напомним, Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины внедряет пилотный проект по реконструкции 6 мостов в Киевской области, пострадавших в результате полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, в сотрудничестве с правительством Великобритании. Британский департамент гарантирования экспортных кредитов UK Export Finance предоставляет гарантию на кредит в размере 31 млн евро. Кроме того, британские компании-производители будут поставлять 20% металлических конструкций.

Также в Броварском районе Киевской области завершился капитальный ремонт моста через реку Трубеж в районе села Заворичи. Протяженность нового моста составляет 27 метров.

А в Романовке открыли новый мост через речку Ирпень, который уже назвали историческим. Старый мост, разрушенный в первые дни полномасштабной войны станет мемориалом и символом "Дороги жизни".