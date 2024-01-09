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На Київщині ввели в експлуатацію 2 мости, які були пошкоджені внаслідок війни (ФОТО)

На Київщині ввели в експлуатацію ще 2 мости, пошкоджені внаслідок військової агресії
Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

На Київщині ввели в експлуатацію ще 2 мости, пошкоджені внаслідок військової агресії. Це мости на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, капітально відремонтували і ввели в експлуатацію такі мости:

  • на автомобільній дорозі Перемога – Баришівка
  • на автомобільній дорозі Корніївка – Недра – Згурівка – Березань.
Фото 2 — На Київщині ввели в експлуатацію 2 мости, які були пошкоджені внаслідок війни (ФОТО)
Фото 3 — На Київщині ввели в експлуатацію 2 мости, які були пошкоджені внаслідок війни (ФОТО)
Фото 4 — На Київщині ввели в експлуатацію 2 мости, які були пошкоджені внаслідок війни (ФОТО)
Фото 5 — На Київщині ввели в експлуатацію 2 мости, які були пошкоджені внаслідок війни (ФОТО)
Фото 6 — На Київщині ввели в експлуатацію 2 мости, які були пошкоджені внаслідок війни (ФОТО)
Фото 7 — На Київщині ввели в експлуатацію 2 мости, які були пошкоджені внаслідок війни (ФОТО)

"Системну роботу з відновлення мостів розпочали одразу після деокупації області. Для того, щоб забезпечити безперешкодне пересування – облаштували альтернативні шляхи об'їзду. Але наше завдання – відновити повноцінний рух мостами та покращити сполучення між населеними пунктами Київщини", - зауважив Кравченко.

Він додав, що наразі закінчується ремонт моста на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення Ворзель – Забуччя через Михайлівку-Рубежівку, що був пошкоджений внаслідок військової агресії РФ. Загальна протяжність мостової споруди 48 м.

Загалом внаслідок бойових дій на Київщині пошкоджено 21 міст на автодорогах загального користування місцевого значення. Частину з них розпочали капітально ремонтувати ще минулого року.

Реконструкція мостів у Київській області

Нагадаємо, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України впроваджує пілотний проєкт із реконструкції 6 мостів у Київській області, що постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році,  у співпраці з урядом Великої Британії. Британський департамент гарантування експортних кредитів UK Export Finance надає гарантію на кредит у розмірі 31 млн євро. Крім того, британські компанії-виробники постачатимуть 20% металевих конструкцій.

Також у Броварському районі Київської області завершився капітальний ремонт мосту через річку Трубіж в районі села Заворичі. Протяжність нового мосту становить 27 метрів. 

 А в Романівці відкрили новий міст через річку Ірпінь, який вже назвали історичним. Старий міст, що був зруйнований в перші дні повномасштабної війни стане меморіалом і символом "Дороги життя".

Автор:
Світлана Манько