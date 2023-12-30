На Чернігівщині відкрили рух відбудованим шляхопроводом

У Чернігівській області поблизу Ніжина відбудували переїзд через залізничну колію, який був зруйнований на початку повномасштабної війни у лютому 2022. Це вже шостий міст, відновлений у Чернігівській області.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що довжина шляхопроводу складає 60 метрів і він має дві смуги руху. Він сполучає центральні райони Чернігівської області з рештою громад, а також Київською і Сумською областями.

Запуск руху дасть змогу розвантажити місцеві дороги від транзиту вантажівок та пасажирського транспорту.

Нещодавно ще однин міст, який було зруйновано через російську агресію, відновили і на Житомирщині. Він з’єднує 7 населених пунктів громади, які на початку квітня 2022 року було звільнено від російських військ. Міст допоможе покращити логістику регіону та гарантуватиме безпечний проїзд мешканцям довколишніх сіл і містечок.

Окрім цього, ще шість мостів, що постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, будуть відновлені із залученням фінансування з Великої Британії. Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України впроваджує пілотний проєкт із реконструкції цих мостів у співпраці з урядом Великої Британії.