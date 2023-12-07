На Житомирщині відновили міст, який було зруйновано через російську агресію (ФОТО)

Завдяки UNITED24 відновили ще один міст на Житомирщині. Він з’єднує 7 населених пунктів громади, які на початку квітня 2022 року було звільнено від російських військ. Міст допоможе покращити логістику регіону та гарантуватиме безпечний проїзд мешканцям довколишніх сіл і містечок.

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Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко

"Менш як місяць тому ми запустили рух першим мостом в Народицькій громаді, якій побудували військові з Державної спеціальної служби транспорту. Раніше, разом з нашими естонськими партнерами завершили відбудовувати міст у Малині. А у день Святого Миколая та Збройних сил України відкрили ще два відновлених мости у селах Нова Радча та Грезля Народицькій громаді", - зазначив Бунечко.

За його словами, відновлення нормального сполучення між населеними пунктами громади стало можливим завдяки ефективній співпраці обласної влади, громади, Державної спеціальної служби транспорту та проєкту відновлення України UNITED24.

"Завдяки цим мостам відновилося нормальне сполучення між майже десятьма селами Народицької громади, зокрема тими, що були звільнені від російських окупантів", - наголосив Бунечко.

Він підкреслив, що відновлення нормального сполучення значно спростить жителям півночі області доступ до необхідних послуг, прискорить рух машин екстрених служб, спеціального транспорту.

Наразі керівництво громади вже планує відновлення автобусного сполучення та графік перевезення необхідних товарів.

Загальна вартість будівництва обох мостів склала майже 8 мільйонів гривень, а строк виконання робіт став взагалі рекордним – 5 місяців.

Нагадаємо, у Броварському районі Київської області завершився капітальний ремонт мосту через річку Трубіж в районі села Заворичі. Протяжність нового мосту становить 27 метрів.