На Черниговщине открыли движение по отстроенному путепроводу

В Черниговской области близ Нежина отстроили переезд через железнодорожный путь, который был разрушен в начале полномасштабной войны в феврале 2022 года. Это уже шестой мост, восстановленный в Черниговской области.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что длина путепровода составляет 60 метров и имеет две полосы движения. Он соединяет центральные районы Черниговской области с остальными общинами, а также Киевской и Сумской областями.

Запуск движения позволит разгрузить местные дороги от транзита грузовиков и пассажирского транспорта.

Недавно еще один мост, разрушенный из-за российской агрессии, восстановили и на Житомирщине. Он соединяет 7 населенных пунктов общины, которые в начале апреля 2022 были освобождены от российских войск. Мост поможет улучшить логистику региона и гарантировать безопасный проезд жителям близлежащих сел и городков.

Кроме того, еще шесть мостов, пострадавших в результате полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, будут восстановлены с привлечением финансирования из Великобритании. Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины внедряет пилотный проект по реконструкции этих мостов в сотрудничестве с правительством Великобритании.