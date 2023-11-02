В Киевской области отстроили еще один мост через Трубеж вместо разрушенного (ВИДЕО)

В Броварском районе Киевской области завершился капитальный ремонт моста через реку Трубеж в районе села Заворичи. Об этом сообщают в областной военной администрации.

Отмечается, что старый мост был разрушен в начале полномасштабного вторжения России весной 2022 года. После деоккупации регионе и обследования повреждений в июне 2022 года департаментом регионального развития ОВА был заказан проект восстановления и объявлен тендер на проведение работ.

Договор на проведение капитального ремонта моста был подписан с ООО "Мостостроительный отряд №112". Восстановление началось в сентябре и длилось около 13 месяцев.

В ходе капремонта было, в частности, проведено восстановление береговых опор; строительство пролетного сооружения; обустройство нового дорожного полотна на мосту и подходах к нему; установка перильного ограждения, береговых конусов; устройство водоотводных и очистных сетей.

Протяженность нового моста составляет 27 метров. По данным обладминистрации, в Киевской области сейчас восстанавливаются еще шесть мостов, а для еще 14 разрабатываются проекты.

Напомним также, что еще в декабре 2022 года был восстановлен мост через Трубеж, расположенный южнее – на трассе М-03 Киев – Харьков в районе села Борщев. Он тоже был подорван в начале полномасштабного вторжения в РФ.