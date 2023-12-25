Открыт для движения мост через реку Восточная Стрипа на автодороге международного значения (ФОТО)

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины отремонтировало мост через реку Восточная Стрипа на трассе М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что 36-метровое сооружение было в аварийном состоянии: опоры были треснуты, разрушились пролетные балки, арматура была значительно повреждена коррозией.

Как отмечают в ведомстве, в случае возникновения чрезвычайной ситуации движение на дороге международного значения было бы заблокировано.

Поэтому в июне этого года на ремонт моста был направлен остаток средств, выделенных Европейским инвестиционным банком в 2022 году.

На мосту были проведены следующие строительные работы:

восстановлена монолитно-распределительная плита;

усилены опоры и частично ригели;

сделана система водоотвода;

нанесена гидроизоляция и два слоя асфальтобетонного покрытия;

устроены тротуары по бокам моста;

сделано новое ограждение;

нанесена разметка и установлены дорожные знаки.

Кроме того, на отремонтированном объекте провели испытания: проверили его на качество и надежность, а также соответствие современным строительным нормам.

"Прикрепления к сооружению датчики фиксировали, как мост реагирует на статическую и динамическую нагрузку. Погрузку на разных участках моста создавали два грузовых автомобиля. Грузовики проезжали через мост, а также останавливались в контрольных точках для проведения замеров", - отметили в Мининфраструктуры.

Там добавили, что по результатам испытаний специалисты дали разрешение на движение отремонтированным мостом, а временный объезд рядом со сооружением будет демонтирован.

Напомним, Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины внедряет пилотный проект по реконструкции 6 мостов в Киевской области, пострадавших в результате полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, в сотрудничестве с правительством Великобритании. Британский департамент гарантирования экспортных кредитов UK Export Finance предоставляет гарантию на кредит в размере 31 млн евро. Кроме того, британские компании-производители будут поставлять 20% металлических конструкций.