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Открыт для движения мост через реку Восточная Стрипа на автодороге международного значения (ФОТО)
Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины отремонтировало мост через реку Восточная Стрипа на трассе М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Отмечается, что 36-метровое сооружение было в аварийном состоянии: опоры были треснуты, разрушились пролетные балки, арматура была значительно повреждена коррозией.
Как отмечают в ведомстве, в случае возникновения чрезвычайной ситуации движение на дороге международного значения было бы заблокировано.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Поэтому в июне этого года на ремонт моста был направлен остаток средств, выделенных Европейским инвестиционным банком в 2022 году.
На мосту были проведены следующие строительные работы:
- восстановлена монолитно-распределительная плита;
- усилены опоры и частично ригели;
- сделана система водоотвода;
- нанесена гидроизоляция и два слоя асфальтобетонного покрытия;
- устроены тротуары по бокам моста;
- сделано новое ограждение;
- нанесена разметка и установлены дорожные знаки.
Кроме того, на отремонтированном объекте провели испытания: проверили его на качество и надежность, а также соответствие современным строительным нормам.
"Прикрепления к сооружению датчики фиксировали, как мост реагирует на статическую и динамическую нагрузку. Погрузку на разных участках моста создавали два грузовых автомобиля. Грузовики проезжали через мост, а также останавливались в контрольных точках для проведения замеров", - отметили в Мининфраструктуры.
Там добавили, что по результатам испытаний специалисты дали разрешение на движение отремонтированным мостом, а временный объезд рядом со сооружением будет демонтирован.
Напомним, Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины внедряет пилотный проект по реконструкции 6 мостов в Киевской области, пострадавших в результате полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, в сотрудничестве с правительством Великобритании. Британский департамент гарантирования экспортных кредитов UK Export Finance предоставляет гарантию на кредит в размере 31 млн евро. Кроме того, британские компании-производители будут поставлять 20% металлических конструкций.