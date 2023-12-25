Відкрито для руху міст через річку Східна Стрипа на автошляху міжнародного значення (ФОТО)

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України відремонтувало міст через річку Східна Стрипа на трасі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що 36-метрова споруда була в аварійному стані: опори були тріснуті, зруйнувалися прогонові балки, арматура була значно пошкоджена корозією.

Як наголошують у відомстві, у разі виникнення надзвичайної ситуації рух на дорозі міжнародного значення був би заблокований.

Тому у червні цього року на ремонт мосту був спрямований залишок коштів, виділених Європейським інвестиційним банком у 2022 році.

На мосту були проведені наступні будівельні роботи:

відновлено монолітно-розподільчу плиту;

підсилено опори та частково ригелі;

зроблено систему водовідведення;

нанесено гідроізоляцію та два шари асфальтобетонного покриття;

влаштовані тротуари обабіч мосту;

зроблено нове огородження;

нанесено розмітку та встановлені дорожні знаки.

Крім того, на відремонтованій споруді провели випробування: перевірили її на якість та надійність, а також відповідність сучасним будівельним нормам.

"Прикріпленні до споруди датчики фіксували, як міст реагує на статичне та динамічне навантаження. Навантаження на різних ділянках мосту створювали два вантажні автомобілі. Вантажівки проїжджали через міст, а також зупинялися у контрольних точках для проведення замірів", - зауважили в Мінінфраструктури.

Там додали, що за результатами випробувань, спеціалісти дали дозвіл на рух відремонтованим мостом, а тимчасовий обʼїзд поруч зі спорудою буде демонтований.

Нагадаємо, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України впроваджує пілотний проєкт із реконструкції 6 мостів у Київській області, що постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, у співпраці з урядом Великої Британії. Британський департамент гарантування експортних кредитів UK Export Finance надає гарантію на кредит у розмірі 31 млн євро. Крім того, британські компанії-виробники постачатимуть 20% металевих конструкцій.