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На Херсонщині відновили переправу через річку Інгулець
На сьогодні збудовано тимчасовий міст, який вирішить проблему проїзду. Це є особливо важливим не тільки для місцевих мешканців, а й для фермерів.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Відступаючи, окупанти нищили все на своєму шляху. Підірвали й міст у Високопільській громаді", - написав він у телеграмі.
Очільник ОВА зазначив, що руйнування цієї переправи через Інгулець створило труднощі не лише для місцевих мешканців, а й для фермерів, тож відбудова була вкрай потрібна.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Він повідомив, що наразі побудована тимчасова переправа, яка має вирішити проблему проїзду. Вона має залізобетонну конструкцію завдовжки 18 метрів і завширшки 4 метри. Крім цього, додатково облаштовані і підходи до мосту.
Зазначається, що над об'єктом працювали військові Державної спеціальної служби транспорту. На ці потреби спрямували кошти, заощаджені при ремонті іншого мосту в громаді.
"Тож маємо не один, а три мости. Вони допоможуть і жителям, і підприємцям регіону", - підсумував Прокудін.
Реконструкція мостів в Україні
Раніше повідомлялося, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України відремонтувало міст через річку Східна Стрипа на трасі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська.
Додамо, що у Чернігівській області поблизу Ніжина відбудували переїзд через залізничну колію, який був зруйнований на початку повномасштабної війни у лютому 2022.
У січні на Миколаївщині відкрили міст, зруйнований внаслідок підриву Каховської ГЕС. А на Київщині ввели в експлуатацію ще 2 мости, пошкоджені внаслідок військової агресії. Це мости на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення.
Крім того, у лютому відкрито рух правою смугою на відбудованому мості через річку Ірпінь між Києвом та Гостомелем. Проїзд лівою частиною мосту відкрили у січні.