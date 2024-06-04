На Тернопільщині відремонтували міст на трасі міжнародного значення (ФОТО)

На Тернопільщині завершили ремонт мосту через річку Гніздечна на трасі міжнародного значення М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече біля обласного центру.

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Про це повідомив голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.

"Відремонтовано міст на трасі М-19 біля Тернополя. Цей міст, як і абсолютна більшість з тих, що ремонтуються, має критично важливе значення для військової логістики. Кожен вантаж, що йде українськими автошляхами на фронт, має дійти вчасно. Робимо для цього все", - зазначив Найєм.

Він нагадав, що міст через річку Гніздечна в передмісті Тернополя є складовою дороги міжнародного значення М-19 (Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече).

Дорога М-19 перетинає 4 області і веде до кордону з Румунією, тому забезпечення швидкої та безпечної логістики цією дорогою є пріоритетною задачею.

До ремонту 36-метровий міст перебував у передаварійному стані, була загроза його руйнації та подальших проблем з логістикою.

Щоб цьому запобігти, був проведений весь необхідний комплекс робіт.

Кошти на ремонт виділив Європейський інвестиційний банк.

Відремонтований міст отримав нову монолітну прогонову будову, гідроізоляцію, асфальтобетонне покриття, тротуари, бар’єрне огородження.

Оскільки об’єкт розташований на ділянці траси, яка є місцем концентрації ДТП, в рамках його ремонту провели низку заходів для поліпшення безпеки дорожнього руху. Зокрема, влаштовано перехідно-швидкісні смуги для розгону і гальмування транспортних засобів на з’їздах з траси М-19 та «підйом» дороги на підходах до мосту через річку Гніздечна. Нове покриття штучної споруди та підходів до неї збільшить оглядовість ділянки для водіїв шляхом зменшення горизонтальної кривої.

Нагадаємо, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України відремонтувало міст через річку Східна Стрипа на трасі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська.

36-метрова споруда була в аварійному стані: опори були тріснуті, зруйнувалися прогонові балки, арматура була значно пошкоджена корозією.

На ремонт мосту був спрямований залишок коштів, виділених Європейським інвестиційним банком у 2022 році.

Також у Львівській області відкрили рух відремонтованим мостом через річку Рата в селі Великі Мости на дорозі державного значення Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква.