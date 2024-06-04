В Тернопольской области отремонтировали мост на трассе международного значения (ФОТО)

В Тернопольской области завершили ремонт моста через реку Гнездечная на трассе международного значения М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече возле областного центра.

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Об этом сообщил глава Агентства восстановления Мустафа Найем.

"Отремонтирован мост на трассе М-19 возле Тернополя. Этот мост, как и абсолютное большинство из ремонтируемых, имеет критически важное значение для военной логистики. Каждый груз, идущий по украинским автодорогам на фронт, должен прийти вовремя. Делаем для этого все. ", - отметил Найем.

Он напомнил, что мост через реку Гнездечная в пригороде Тернополя является составной частью дороги международного значения М-19 (Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече).

Дорога М-19 пересекает 4 области и ведет к границе с Румынией, поэтому обеспечение быстрой и безопасной логистики по этой дороге является приоритетной задачей.

До ремонта 36-метровый мост находился в предаварийном состоянии, была угроза его разрушения и проблем с логистикой.

Чтобы этого предотвратить, был проведен весь необходимый комплекс работ.

Денежные средства на ремонт выделил Европейский инвестиционный банк.

Отремонтированный мост получил новое монолитное пролетное строение, гидроизоляцию, асфальтобетонное покрытие, тротуары, барьерное ограждение.

Поскольку объект расположен на участке трассы, являющейся местом концентрации ДТП, в рамках его ремонта был проведен ряд мер по улучшению безопасности дорожного движения. В частности, устроены переходные скоростные полосы для разгона и торможения транспортных средств на съездах с трассы М-19 и «подъем» дороги на подходах к мосту через реку Гнездечная. Новое покрытие искусственного сооружения и подходов к нему увеличит обзорность водительского участка путем уменьшения горизонтальной кривой.

Напомним, Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины отремонтировало мост через реку Восточная Стрипа на трассе М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская.

36-метровое сооружение было в аварийном состоянии: опоры были треснуты, разрушились пролетные балки, арматура была значительно повреждена коррозией.

На ремонт моста был направлен остаток средств, выделенных Европейским инвестиционным банком в 2022 году.

Также во Львовской области открыли движение по отремонтированному мосту через реку Рата в селе Большие Мосты на дороге государственного значения Р-15 Ковель – Владимир-Волынский – Червоноград – Жовква.