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Транспорт
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В Тернопольской области отремонтировали мост на трассе международного значения (ФОТО)

В Тернопольской области отремонтировали мост на трассе международного значения (ФОТО)
Фото: facebook.com/Mustafanayyem

В Тернопольской области завершили ремонт моста через реку Гнездечная на трассе международного значения М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече возле областного центра.

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Об этом сообщил глава Агентства восстановления Мустафа Найем.

"Отремонтирован мост на трассе М-19 возле Тернополя. Этот мост, как и абсолютное большинство из ремонтируемых, имеет критически важное значение для военной логистики. Каждый груз, идущий по украинским автодорогам на фронт, должен прийти вовремя. Делаем для этого все. ", - отметил Найем.

Он напомнил, что мост через реку Гнездечная в пригороде Тернополя является составной частью дороги международного значения М-19 (Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече).

Дорога М-19 пересекает 4 области и ведет к границе с Румынией, поэтому обеспечение быстрой и безопасной логистики по этой дороге является приоритетной задачей.

До ремонта 36-метровый мост находился в предаварийном состоянии, была угроза его разрушения и проблем с логистикой.

Фото 2 — В Тернопольской области отремонтировали мост на трассе международного значения (ФОТО)

Чтобы этого предотвратить, был проведен весь необходимый комплекс работ.

Денежные средства на ремонт выделил Европейский инвестиционный банк.

Фото 3 — В Тернопольской области отремонтировали мост на трассе международного значения (ФОТО)
Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Отремонтированный мост получил новое монолитное пролетное строение, гидроизоляцию, асфальтобетонное покрытие, тротуары, барьерное ограждение.

Фото 4 — В Тернопольской области отремонтировали мост на трассе международного значения (ФОТО)
Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Поскольку объект расположен на участке трассы, являющейся местом концентрации ДТП, в рамках его ремонта был проведен ряд мер по улучшению безопасности дорожного движения. В частности, устроены переходные скоростные полосы для разгона и торможения транспортных средств на съездах с трассы М-19 и «подъем» дороги на подходах к мосту через реку Гнездечная. Новое покрытие искусственного сооружения и подходов к нему увеличит обзорность водительского участка путем уменьшения горизонтальной кривой.

Напомним, Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины отремонтировало мост через реку Восточная Стрипа на трассе М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская.

36-метровое сооружение было в аварийном состоянии: опоры были треснуты, разрушились пролетные балки, арматура была значительно повреждена коррозией.

На ремонт моста был направлен остаток средств, выделенных Европейским инвестиционным банком в 2022 году.

Также во Львовской области открыли движение по отремонтированному мосту через реку Рата в селе Большие Мосты на дороге государственного значения Р-15 Ковель – Владимир-Волынский – Червоноград – Жовква.

Автор:
Светлана Манько