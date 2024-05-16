В Чернигове открыли движение по новому мосту через Десну (ФОТО)

15 мая в Чернигове открыли движение в первую очередь нового моста с киевской трассы через Десну.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Черниговской области.

"С 15 мая открыт дополнительный более короткий путь для движения транспорта из Чернигова в Киев. Это улучшит возможность доезда в областной центр, особенно из окрестных населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Об открытии моста сообщил и Максим Шкиль, владелец строительной компании "Автострада", выполнявшей работы.

По его словам, вторая очередь – на завершающем этапе строительства, а полная сдача объекта со всеми подходами и развязками запланирована на ноябрь 2024 года.

"Это один из самых сложных объектов, который разработала, спроектировала и реализует "Автострада" в рекордные сроки - всего за 2 года, тогда как только на проектирование такого типа объектов обычно требуется не менее 2 лет", - подчеркнул Шкиль.

Он сообщил, что установлено архитектурное освещение - с абажурами и панно, на которых изображены исторические памятники Чернигова. Также реализуется и ряд мер на подъездах. С каждой стороны строятся транспортные развязки, чтобы местные жители могли беспрепятственно доехать в нужном направлении.

С киевской стороны для безопасности пешеходов построен подземный переход. У жилых домов будут установлены шумозащитные экраны. Кроме того, предусмотрены проезды для маломобильного населения.

Вместо традиционного асфальтобетона на проезжей части устроен гусасфальт. Он более крепкий и водонепроницаемый. Под гусасфальтом – гидроизоляция на основе каучука, которая выдерживает любые перепады температур и не трескается, что в целом делает такое дорожное покрытие максимально долговечным.

"Строительство требовало обеспечения не только автомобильного движения, но и соответствующих условий для судоходства. Поэтому мы предложили комплексный подход – судоходную часть (106-метровый прогон над руслом реки) сделали металлической, а прогоны над берегами – монолитными железобетонными с постнапряжением", - рассказал Шкиль. .

Он отметил, что для того чтобы ускорить строительство и обойти природу бурной реки, которая дважды затапливала строительную площадку, монтаж металлических прогонов в русле провели методом надвигания - все элементы конструкции собирали на берегу, на специальных степях, а затем с помощью домкратов надвигали на готовые. сопротивления.

Удалось ускорить и сооружение железобетонной части объекта. Бетонирование разделили на несколько этапов, что позволило ранее забетонировать устои и переходные плиты, не дожидаясь, пока будет забетонирован прогон.

"17 октября 2023 года строители "Автострада" даже попали в Книгу рекордов Украины, забетонировав самое длинное сплошное монолитное пролетное строение длиной 122,493 м", - сообщил Шкиль.

Стоит отметить, что мост в Чернигове был разрушен в марте 2022 года. В апреле 2022 года, сразу после увольнения Черниговщины, компания "Автострада" начала восстанавливать инфраструктуру области. За этот год компания расчистила сотни километров дорог, обеспечила проезды по основным трассам, в частности М01, М02 и Р69.

Новый мост через Десну будет длиннее предыдущего на 56 метров, его длина составит 628 м.

Также мост будет иметь четыре полосы движения, а не две. Стоимость строительства нового моста составит 4,8 миллиарда гривен.