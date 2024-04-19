Во Львовской области открыли движение отремонтированным мостом на дороге государственного значения (ФОТО)

Во Львовской области открыли движение по отремонтированному мосту через реку Рата в селе Большие Мосты на дороге государственного значения Р-15 Ковель – Владимир-Волынский – Червоноград – Жовква.

Об этом сообщает Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры.

Отмечается, что дорога государственного значения Р-15 соединяет Львовскую и Волынскую области.

По этому пути доставляются важные для государства и людей грузы.

Мост был построен еще в 1960 году. В 2021 году он был в аварийном состоянии – мог просто обвалиться.

Потому его капитально отремонтировали и сегодня по нему уже ездит транспорт.

Напомним, Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины отремонтировало мост через реку Восточная Стрипа на трассе М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская.

36-метровое сооружение было в аварийном состоянии: опоры были треснуты, разрушились пролетные балки, арматура была значительно повреждена коррозией.

На ремонт моста был направлен остаток средств, выделенных Европейским инвестиционным банком в 2022 году.