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Во Львовской области открыли движение отремонтированным мостом на дороге государственного значения (ФОТО)
Во Львовской области открыли движение по отремонтированному мосту через реку Рата в селе Большие Мосты на дороге государственного значения Р-15 Ковель – Владимир-Волынский – Червоноград – Жовква.
Об этом сообщает Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры.
Отмечается, что дорога государственного значения Р-15 соединяет Львовскую и Волынскую области.
По этому пути доставляются важные для государства и людей грузы.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Мост был построен еще в 1960 году. В 2021 году он был в аварийном состоянии – мог просто обвалиться.
Потому его капитально отремонтировали и сегодня по нему уже ездит транспорт.
Напомним, Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины отремонтировало мост через реку Восточная Стрипа на трассе М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская.
36-метровое сооружение было в аварийном состоянии: опоры были треснуты, разрушились пролетные балки, арматура была значительно повреждена коррозией.
На ремонт моста был направлен остаток средств, выделенных Европейским инвестиционным банком в 2022 году.