На Львівщині відкрили рух відремонтованим мостом на дорозі державного значення (ФОТО)

У Львівській області відкрили рух відремонтованим мостом через річку Рата в селі Великі Мости на дорозі державного значення Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква.

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Зазначається, що дорога державного значення Р-15 зʼєднує Львівську та Волинську області.

Цим шляхом доставляються важливі для держави і людей вантажі.

Міст було зведено ще у 1960 році. В 2021 році він був в аварійному стані - міг просто обвалитися.

Тому його капітально відремонтували і сьогодні по ньому вже їздить транспорт.

Нагадаємо, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України відремонтувало міст через річку Східна Стрипа на трасі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська.

36-метрова споруда була в аварійному стані: опори були тріснуті, зруйнувалися прогонові балки, арматура була значно пошкоджена корозією.

На ремонт мосту був спрямований залишок коштів, виділених Європейським інвестиційним банком у 2022 році.