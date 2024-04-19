Партнери передали Україні 18 модульних мостів

У рамках співпраці з міжнародними партнерами, Україна отримала 18 модульних мостів від американського виробника Acrow Corporation of America. Це стало можливим завдяки проєкту "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)", який було ініційовано Україною та Світовим банком.

Про це повідомили у Мінвідновлення.

Координацію процесу здійснює Управління ООН з обслуговування проєктів в Україні. Всі 18 комплектів модульних мостів вже доставлені в Україну.

Згідно з повідомленням, загальна вартість контракту складає 23,3 мільйони доларів США. Мости призначені для швидкого відновлення транспортних артерій, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок воєнних дій, а також для забезпечення важливих логістичних операцій у країні.

Крім того, Acrow Corporation of America подарувала Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури спеціальний контейнер з обладнанням, необхідним для монтажу мостів, включаючи домкрати та деформаційні шви, що сприятиме швидкому та ефективному встановленню цих конструкцій.

Модульні мости для України

Нагадаємо, 22 березня у межах проєкту Світового банку "Відновлення основної логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)", Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України отримало 12 мостових систем (475 метрів) загальною вартістю понад 15 мільйонів доларів США.

Від грудня 2022 року Україна вже отримала 6 модульних мостів від Швеції, 18 від Чехії, 10 від Норвегії.

Франція передала 3 тимчасових мости для визначених локацій. Фінляндія готує пакет допомоги, до якого також увійдуть тимчасові модульні мости.

Також у червні 2023 року в Україну прибули перші модульні мости від американських фондів: неприбуткової фундації The Conflict and Development Foundation (CDF) і фонду Говарда Баффета, який фінансує постачання 9 модульних мостів в Україну.