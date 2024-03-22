В Україну доставили 12 модульних мостів від Світового банку (ФОТО)

У межах проєкту Світового банку "Відновлення основної логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)", Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України отримало 12 мостових систем (475 метрів) загальною вартістю понад 15 мільйонів доларів США.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що мости будуть встановлені на місці тих, що зруйновані внаслідок бойових дій.

Закупівлю обладнання здійснив підрозділ ООН UNOPS Ukraine.

Впродовж найближчих тижнів очікується поставка ще шести мостових систем загальною довжиною 238 метрів, а також проведення навчання із їх встановлення.

Модульні мости для України

Від грудня 2022 року Україна вже отримала 6 модульних мостів від Швеції, 18 від Чехії, 10 від Норвегії.

Франція передала 3 тимчасових мости для визначених локацій. Фінляндія готує пакет допомоги, до якого також увійдуть тимчасові модульні мости.

Також у червні 2023 року в Україну прибули перші модульні мости від американських фондів: неприбуткової фундації The Conflict and Development Foundation (CDF) і фонду Говарда Баффета, який фінансує постачання 9 модульних мостів в Україну.