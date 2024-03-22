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В Украину доставили 12 модульных мостов от Всемирного банка (ФОТО)
В рамках проекта Всемирного банка "Восстановление основной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения (RELINC)" Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины получило 12 мостовых систем (475 метров) общей стоимостью более 15 миллионов долларов США.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Отмечается, что мосты будут установлены на месте разрушенных в результате боевых действий.
Закупку оборудования осуществило подразделение ООН UNOPS Ukraine.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В ближайшие недели ожидается поставка еще шести мостовых систем общей длиной 238 метров, а также проведение обучения по их установке.
Модульные мосты для Украины.
С декабря 2022 Украина уже получила 6 модульных мостов от Швеции, 18 от Чехии, 10 от Норвегии.
Франция передала 3 временных моста для определенных локаций. Финляндия готовит пакет помощи, в который также войдут временные мосты.
Также в июне 2023 года в Украину прибыли первые модульные мосты от американских фондов : некоммерческий фонд The Conflict and Development Foundation (CDF) и фонд Говарда Баффета, который финансирует поставки 9 модульных мостов в Украину.