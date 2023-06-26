В Украину прибыли первые модульные мосты от американских фондов: где их установят

Неприбыльный фонд The Conflict and Development Foundation (CDF) и фонд Говарда Баффета помогают Украине наладить логистику приоритетными дорогами страны благодаря установке модульных конструкций на месте разрушенных в результате войны мостов. Первые конструкции от американских партнеров уже доставлены в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Отмечается, что конструкции направлены в рамках совместного проекта ведомства и корпорации CDF "Модульный мост" при поддержке гранта от The Howard G. Buffett Foundation.

В целом Фонд финансирует поставки 9 модульных мостов в Украину.

Мосты изготовила американская компания Acrow Corporation. Она специализируется на производстве модульных и временных мостов для строительства и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Конструкции прибывают в Украину в разобранном виде. Их преимущество - легкость монтажа и возможность многократного использования. Для сбора 1 моста достаточно команды из 5-10 человек. На производстве мосты сразу покрывают асфальтобетонным покрытием.

Также важно, что модульные мосты от Acrow Corporation способны выдержать движение как легкового, так и грузового транспорта, а значит, помогут быстро восстановить бесперебойное движение в наиболее пострадавших из-за войны областях.

"В прифронтовых регионах жизнеобеспечение людей зависит в первую очередь от автомобильных дорог. Разрушение мостов приводит к отсоединению общин от базовых услуг. Для нас очень важно максимально оперативно восстановить логистику, чтобы люди имели доступ к медицинской помощи, к ним могли добраться спасатели, коммунальные службы и т.д.", - подчеркнул Мустафа Найем, глава Агентства восстановления.

Он добавил, что установка временных мостов – одна из первоочередных задач для ведомства. С прошлого года оно получает конструкции для возобновления проезда от иностранных гуманитарных миссий.

Кроме 9 модульных мостов от американских партнеров, Агентство получило 37 временных мостов, 18 комплектов понтонных переправ и 6 катеров для устройства понтонов от Чехии, Франции, Швеции и Норвегии.

В настоящее время ведется восстановление 25 мостов в Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

Ранее Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры, Европейский инвестиционный банк и банк ЕС подписали грантовое соглашение о выделении более 50 млн евро для поддержки критической инфраструктуры и возведения временных мостов в пострадавших от войны регионах Украины.