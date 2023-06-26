В Україну прибули перші модульні мости від американських фондів: де їх встановлять

Неприбуткова фундація The Conflict and Development Foundation (CDF) та фонд Говарда Баффета допомагають Україні налагодити логістику пріоритетними дорогами країни завдяки встановленню модульних конструкцій на місці зруйнованих внаслідок війни мостів. Перші конструкції від американських партнерів вже доставили в Україну.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Зазначається, що конструкції надіслано в межах спільного проєкту відомства та корпорації CDF "Модульний міст" за підтримки гранту від The Howard G. Buffett Foundation, який був розпочатий у квітні.

Загалом, Фундація фінансує постачання 9 модульних мостів в Україну.

Мости виготовила американська компанія Acrow Corporation. Вона спеціалізується на виробництві модульних і тимчасових мостів для будівництва та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Конструкції прибувають в Україну у розібраному вигляді. Їхньою перевагою є легкість монтажу та можливість багаторазового використання. Для зібрання 1 мосту достатньо команди з 5-10 осіб. На виробництві мости одразу вкривають асфальтобетонним покриттям.

Також важливо, що модульні мости від Acrow Corporation здатні витримати рух як легкового, так і вантажного транспорту, а отже допоможуть швидко відновити безперебійний рух у найбільш постраждалих через війну областях.

"У пріоритеті — встановлення цих мостів у Харківській, Миколаївській та Херсонській областях. У прифронтових регіонах життєзабезпечення людей залежить в першу чергу від автомобільних доріг. Руйнування мостів призводить до від’єднання громад від базових послуг. Для нас дуже важливо максимально оперативно відновити логістику, щоб люди мали доступ до медичної допомоги, до них могли дістатися рятувальники, комунальні служби тощо", — наголосив Мустафа Найєм, голова Агентства відновлення.

Він додав, що встановлення тимчасових мостів — одне з першочергових завдань для відомства. З минулого року воно отримує конструкції для відновлення проїзду від іноземних гуманітарних місій.

Окрім 9 модульних мостів від американських партнерів Агентство отримало 37 тимчасових мостів, 18 комплектів понтонних переправ і 6 катерів для влаштування понтонів від Чехії, Франції, Швеції та Норвегії.

Наразі ведеться відновлення 25 мостів у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

Раніше Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури, Європейський інвестиційний банк та банк ЄС підписали грантову угоду про виділення понад €50 млн для підтримки критичної інфраструктури та зведення тимчасових мостів у постраждалих від війни регіонах України.