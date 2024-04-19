Партнеры передали Украине 18 модульных мостов

В рамках сотрудничества с международными партнерами Украина получила 18 модульных мостов от американского производителя Acrow Corporation of America. Это стало возможным благодаря проекту "Восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения (RELINC)", инициированному Украиной и Всемирным банком.

Об этом сообщили в Минвосстановлении.

Координацию процесса осуществляет Управление ООН по обслуживанию проектов в Украине. Все 18 комплектов модульных мостов уже доставлены в Украину.

Согласно сообщению, общая стоимость контракта составляет 23,3 миллиона долларов США. Мосты предназначены для быстрого восстановления транспортных артерий, разрушенных или поврежденных в результате военных действий, а также для обеспечения важных логистических операций в стране.

Кроме того, Acrow Corporation of America подарила Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры специальный контейнер с оборудованием, необходимым для монтажа мостов, включая домкраты и деформационные швы, что приведет к быстрой и эффективной установке этих конструкций.

Модульные мосты для Украины

Напомним, 22 марта в рамках проекта Всемирного банка "Восстановление основной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения (RELINC)" Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины получило 12 мостовых систем (475 метров) общей стоимостью более 15 миллионов долларов США.

С декабря 2022 Украина уже получила 6 модульных мостов от Швеции, 18 от Чехии, 10 от Норвегии.

Франция передала 3 временных моста для определенных локаций. Финляндия готовит пакет помощи, в который также войдут временные мосты.

Также в июне 2023 года в Украину прибыли первые модульные мосты от американских фондов: неприбыльный фонд The Conflict and Development Foundation (CDF) и фонд Говарда Баффета, который финансирует поставки 9 модульных мостов в Украину.