У Чернігові відкрили рух новим мостом через Десну (ФОТО)

15 травня в Чернігові відкрили рух першою чергою нового мосту з київської траси через Десну.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Чернігівській області.

"З 15 травня відкрито додатковий коротший шлях для руху транспорту з Чернігова до Києва. Це покращить можливість доїзду до обласного центру, особливо з навколишніх населених пунктів", – йдеться в повідомленні.

Про відкриття мосту повідомив і Максим Шкіль, власник будівельної компанії "Автострада", яка виконувала роботи.

За його словами, друга черга - на завершальному етапі будівництва, а повна здача об’єкта з усіма підходами та розв’язками запланована на листопад 2024 року.

"Це один з найскладніших об’єктів, який розробила, спроєктувала та реалізовує "Автострада" у рекордні терміни - всього за 2 роки, тоді як лише на проєктування такого типу об’єктів зазвичай потрібно щонайменше 2 роки", - наголосив Шкіль.

Він повідомив, що наразі встановлено архітектурне освітлення - з абажурами та панно, на яких зображені історичні пам’ятки Чернігова. Також реалізовується і ряд заходів на під’їздах. З кожної сторони будуються транспортні розв'язки, щоб місцеві жителі могли без перешкод доїхати у потрібному напрямку.

З київської сторони для безпеки пішоходів споруджено підземний перехід. Біля житлових будинків будуть встановлені шумозахисні екрани. Крім того, передбачено проїзди для маломобільного населення.

Замість традиційного асфальтобетону на проїжджій частині влаштовано гусасфальт. Він міцніший та водонепроникний. Під гусасфальтом - гідроізоляція на основі каучуку, яка витримує будь-які перепади температур та не тріскається, що загалом робить таке дорожнє покриття максимально довговічним.

"Будівництво вимагало забезпечення не тільки автомобільного руху, а й відповідних умов для судноплавства. Тому ми запропонували комплексний підхід - судохідну частину (106-метровий прогін над руслом річки) зробили металевою, а прогони над берегами - монолітними залізобетонними з постнапруженням", - розповів Шкіль.

Він зауважив, що для того, щоб прискорити будівництво та обійти природу бурхливої річки, яка двічі затоплювала будівельний майданчик, монтаж металевих прогонів у руслі провели методом насування - усі елементи конструкції збирали на березі, на спеціальних степелях, а потім за допомогою домкратів насували на готові опори.

Вдалося пришвидшити і спорудження залізобетонної частини об’єкта. Бетонування розділили на декілька етапів, що дало змогу раніше забетонувати устої та перехідні плити, не чекаючи, поки буде забетонований прогін.

"17 жовтня 2023 будівельники "Автострада" навіть потрапили до Книги рекордів України, забетонувавши найдовшу суцільну монолітну прогонову будову довжиною 122,493 м", - повідомив Шкіль.

Зауважимо, міст у Чернігові був зруйнований в березні 2022 року. В квітні 2022 року, одразу після звільнення Чернігівщини, компанія "Автострада" почала відновлювати інфраструктуру області. За цей рік компанія розчистила сотні кілометрів доріг, забезпечила проїзди основними трасами, зокрема М01, М02 та Р69.

Новий міст через Десну буде довшим за попередній на 56 метрів, його довжина складатиме 628 м.

Також міст матиме чотири смуги руху, а не дві. Вартість будівництва нового мосту становитиме 4,8 мільярда гривень.