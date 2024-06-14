На Харківщині відновили рух мостом через Сіверський Донець: його було підірвано ще в лютому-2022

У Харківській області відновили рух мостом через річку Сіверський Донець, який підірвали в лютому 2022 року під час наступу російського війська.

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Про це повідомляє пресслужба Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Зазначається, що сапери підірвали лише два прогони моста, аби відновити споруду можна було якомога швидше та з мінімальними затратами.

"Першочерговим завданням після звільнення регіону стало влаштування тимчасової переправи поруч зі зруйнованим шляхопроводом. За підтримки норвезького уряду встановили для цього два модульні мости", - йдеться в повідомленні Держагентства відновлення.

Фото: Пресслужба Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури

Під час відновлення самого мосту повністю замінили дві прогонові будови та дві опори. Капітально відремонтували всі конструкції з урахуванням сучасних навантажень. Встановили автономне освітлення на основі сонячних панелей, а також перильні та бар’єрні огородження, нанесли розмітку.

У Агентстві відновлення зазначають, що на Харківщині проводиться відновлення на 13 штучних спорудах. На інших 9 запланованих до відновлення споруд роботи призупинили або ще не розпочали через близькість до лінії фронту. Тут зберігається висока ймовірність обстрілів.

За умови належного фінансування планується й надалі будувати мости та забезпечувати логістику вантажів гуманітарного та військового призначення на дорогах державного значення.

Нагадаємо, у травні відкрили рух новим мостом через Десну у Чернігові. Його було зруйновано в березні 2022 року. В квітні 2022 року, одразу після звільнення Чернігівщини, компанія "Автострада" почала відновлювати інфраструктуру області. За цей рік компанія розчистила сотні кілометрів доріг, забезпечила проїзди основними трасами, зокрема М01, М02 та Р69.

Також повідомлялося, що на Тернопільщині відремонтували міст на трасі міжнародного значення.

Додамо, що рух відбудованим мостом через річку Ірпінь між Києвом та Гостомелем повністю відновлено у лютому 2024 року.