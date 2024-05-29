На ремонт мосту Метро у Києві витратять 2 мільярди гривень

Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на проведення протиаварійних робіт на мосту Метро у столиці очікуваною вартістю 2 мільярди гривень.

Про це повідомляє Liga.net із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зазначається, що тендер з вибору підрядника запланований на 12 червня.

Згідно з умовами тендеру, реставрація аварійного мосту триватиме не довше двох років.

Планується, що договір з підрядником буде підписаний на строк до кінця 2026 року.

У 2023 році КМДА з посиланням на оцінки європейських фахівців повідомляло, що перебудувати "міст Метро" коштує щонайменше 500 млн євро.

До повномасштабної війни розроблявся проєкт і обговорювалося фінансування об'єкта із залученням експертів ЄБРР. Але війна цю співпрацю поставила на паузу, тому місто почало розробляти проєкт першочергових протиаварійних робіт та вирішило розпочати оновлення мосту Метро з 2024 року.

Частину цього мостового переходу – міст через Русанівську протоку – капітально оновили у 2020 році.

У КМДА запевнили, що не закриватимуть міст Метро

Заплановане на виконання робіт із підсилення опор мосту Метро у Києві не вплине на роботу столичного метрополітену, обіцяють у Київській міській державній адміністрації.

"Червона" гілка метро працюватиме в штатному режимі".

Як сказав голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко, міст Метро перебуває в аварійному стані щонайменше два роки.

Про міст Метро

У Києві шість автомобільних мостів через Дніпро, і "міст Метро" – один з найстаріших.

Його ввели в експлуатацію у 1965 році. Це була перша у світі аркова споруда з великими прогонами, спроєктована на сухих стиках.

Через міст проходить Святошинсько-Броварська лінія метро – так звана "червона гілка". Разом із Русанівським мостом вони сполучають правобережну частину Києва з Русанівкою, Лівобережним масивом, Воскресенкою, Лісовим масивом, зоною відпочинку – Гідропарком.