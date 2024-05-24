У Києві оплатити за проїзд у громадському транспорті можна у застосунку: як це зробити

У застосунку "Київ цифровий" у столиці почали тестування нового сервісу – оплати за проїзд у громадському транспорті без використання валідаторів.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Зазначається, що Київ Цифровий розпочав тестування нової функції валідації квитків одразу в застосунку.

Цей сервіс дозволяє оплатити проїзд у наземному громадському транспорті без валідатора.

Як оплати за проїзд у застосунку

Щоб скористатись цим додатковим способом оплати проїзду, необхідно:

відсканувати QR-код на наліпці чи плакаті у транспорті або ввести бортовий номер;

натиснути «К» – «Оплата проїзду»;

просканувати QR-код на плакаті чи наліпці у транспорті;

оплатити проїзд транспортною картою, QR-квитком або банківською карткою.

Якщо QR-код просканує пасажир, у якого немає застосунку "Київ Цифровий", його спрямує у маркет для завантаження застосунку.

У разі контролю достатньо відкрити запис про оплату проїзду у стрічці новин на головному екрані та натиснути «Показати контролеру». Контролер просканує квиток зчитувальним пристроєм, щоб перевірити оплату проїзду.

Новий сервіс уже можна спробувати на трамвайних маршрутах Подільського депо. У кількох трамваях із номерами 11К, 12К, 15, 16К, 17, 18 та 19K можна знайти плакати та наліпки з QR-кодами.

Як повідомляють в КМДА, після завершення тестування відповідний перелік маршрутів буде розширено.

Валідатори у транспорті Києва

З 15 жовтня 2022 року в наземному транспорті Києва з'явилася можливість розраховуватися за проїзд банківською карткою. Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. Станом на 19 жовтня до системи були підключені всі автобусні маршрути столиці, а з 20 жовтня нововведення запрацювало і у трамваях.

Валідатори для оплати проїзду хотіли встановити і в маршрутках. В травні 2023 року систему безконтактної оплати тестували на маршруті № 444 сполученням станція метро "Виставковий центр" - вул. Метрологічна. Однак експеримент тривав недовго – з 20 липня того ж року на маршрут повернули виключно готівковий розрахунок. В якості причини відмови від використання валідаторів у автоперевізника заявили, що прилади часто виходили з ладу.

Також Київська міська рада не підтримала петицію про встановлення валідаторів у маршрутках для оплати проїзду.

Нагадаємо, у Києві впровадили функцію оплати проїзду в наземному громадському транспорті через електронний гаманець Apple Pay. Відтепер користувачі зможуть здійснити оплату, просто піднісши свій iPhone або Apple Watch до валідатора

Зауважимо, що оплата за проїзд в Києві із банківських карток у всьому громадському транспорті стягуватиметься не за кожну поїздку окремо, а за кожні дві разом.