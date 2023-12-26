У КМДА дали відповідь на петицію щодо встановлення валідаторів у столичних маршрутках

Київська міська рада не підтримала петицію про встановлення валідаторів у маршрутках для оплати проїзду.

Про це стало відомо з відповіді КМДА на дану петицію.

"Виконавчий орган Київської міської ради веде перемовини з перевізниками приватної форми власності, що обслуговують автобусні маршрути, щодо необхідності приєднання до АСОП (автоматизована система оплати проїзду)", - зазначено у відповіді мера Києва Віталія Кличка.

Також повідомляється, що питання впровадження та забезпечення можливості безготівкової оплати проїзду в маршрутних таксі можливе виключно за умови приєднання перевізників до АСОП та відповідності їхнього обладнання технічним вимогам.

Нагадаємо, 1 грудня 2023 року петиція на сайті Київської міської ради щодо встановлення валідаторів у маршрутках столиці набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Автор петиції - Анна Фуртатенко, аргументувала своє звернення тим, що встановлення валідаторів допоможе зробити поїздку більш безпечною - водії не будуть відволікатися під час руху, а пасажири отримають змогу оплачувати проїзд безконтактно.

Валідатори у транспорті Києва

З 15 жовтня 2022 року в наземному транспорті Києва з'явилася можливість розраховуватися за проїзд банківською карткою. Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. Станом на 19 жовтня до системи були підключені всі автобусні маршрути столиці, а з 20 жовтня нововведення запрацювало і у трамваях.

Валідатори для оплати проїзду хотіли встановити і в маршрутках. В травні 2023 року систему безконтактної оплати тестували на маршруті № 444 сполученням станція метро "Виставковий центр" - вул. Метрологічна. Однак експеримент тривав недовго – з 20 липня того ж року на маршрут повернули виключно готівковий розрахунок. В якості причини відмови від використання валідаторів у автоперевізника заявили, що прилади часто виходили з ладу.

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