У Київській кільцевій електричці тепер можна розрахуватися банківською карткою

"Укрзалізниця" разом з київською міською владою запустила в тестовому режимі оплату проїзду міською транспортною карткою, банкіською карткою та пристроями з NFC на 17 станціях Київської кільцевої електрички.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що тепер на зупинках Протасів Яр, Київ-Деміївський, Лівий берег, Лівобережна, Київ-Дніпровський, Русанівка, Троєщина, Троєщина-2, Почайна, Зеніт, Рубежівський, Святошин, Борщагівка, Київ-Волинський, Караваєві дачі, Сирець та Вишгородська встановлені валідатори з функцією безконтактної оплати.

Для того, щоб оплатити проїзд, достатньо прикласти банківську картку, транспортну картку або пристрій з NFC до валідатора, а щоб підтвердити здійснення оплати - треба прикласти транспортну картку чи банківську картку до електронного пристрою, які поступово з’являться у всіх касирів найближчими тижнями.

Пасажири Київської кільцевої електрички можуть також зручно купувати квитки в чат-ботах Укрзалізниці у Viber, Telegram, Facebook Messenger чи Apple Messages.

"Продовжуємо робити послуги залізниці зручнішими для наших пасажирів", - підкреслили в "Укрзалізниці".

Зазначимо, з 26 жовтня оплата за проїзд банківською карткою працює на всіх видах комунального громадського транспорту Києва на всіх його маршрутах.

Нагадаємо, на маршруті Київської кільцевої електрички почав курсувати ще один модернізований електропоїзд та додано зупинку на станції “Київська Русанівка”.