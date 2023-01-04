В Киевской кольцевой электричке теперь можно рассчитаться банковской картой

"Укрзализныця" вместе с киевскими городскими властями запустила в тестовом режиме оплату проезда по городской транспортной карте, банковской карточке и устройствам с NFC на 17 станциях Киевской кольцевой электрички.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что теперь на остановках Протасов Яр, Киев-Демеевский, Левый берег, Левобережная, Киев-Днепровский, Русановка, Троещина, Троещина-2, Почайная, Зенит, Рубежовский, Святошино, Борщаговка, Киев-Волынский, Караваевы дачи, Сырец установлены валидаторы с функцией бесконтактной оплаты.

Для того чтобы оплатить проезд, достаточно приложить банковскую карту, транспортную карту или устройство с NFC к валидатору, а чтобы подтвердить осуществление оплаты - нужно приложить транспортную карту или банковскую карту к электронному устройству, которые постепенно появятся у всех кассиров в ближайшие недели.

Пассажиры Киевской кольцевой электрички могут также удобно покупать билеты в чат-ботах Укрзализныци в Viber, Telegram, Facebook Messenger или Apple Messages.

"Продолжаем делать услуги железной дороги более удобными для наших пассажиров", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Отметим, с 26 октября оплата за проезд по банковской карте работает на всех видах коммунального общественного транспорта Киева на всех его маршрутах.

Напомним, на маршруте Киевской кольцевой электрички начал курсировать еще один модернизированный электропоезд и добавлена остановка на станции "Киевская Русановка".