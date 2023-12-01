Кияни просять встановити в маршрутках валідатори для оплати проїзду

Петиція на сайті Київської міської ради щодо встановлення валідаторів у маршрутках столиці набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

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Про це свідчать дані на платформі електронних петицій Київської міської ради.

Петиція була опублікована 2 жовтня 2023 року, і станом на 1 грудня набрала 6 тисяч підписів, необхідних для розгляду цього питання в КМДА. Автор петиції - Анна Фуртатенко.

Одним із аргументів автора являється те, що встановлення валідаторів допоможе зробити поїздку більш безпечною - водії не будуть відволікатися під час руху, а пасажири отримають змогу оплачувати проїзд безконтактно.

"Встановивши валідатор в маршрутках, у людей з'явиться можливість оплачувати безконтактно, не отримавши жменю копійок на здачу, це не відволікає водія під час руху", - йдеться в тексті петиції.

Також автор наголошує, що не на всіх маршрутах Києва є державний транспорт для перевезення пільгових категорій, власників карток киянина, учнів, студентів, багатодітних, ветеранів, учасників АТО і т. д. Після появи валідаторів у таких пасажирів буде можливість скористатися своїм правом безкоштовного проїзду, не повідомляючи на всю маршрутку, що він інвалід, тощо.

Валідатори у транспорті Києва

З 15 жовтня 2022 року в наземному транспорті Києва стало можливим розраховуватися за проїзд банківською карткою. Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. Станом на 19 жовтня до системи були підключені всі автобусні маршрути столиці, а з 20 жовтня нововведення запрацювало і у трамваях.

Подібний експеримент намагалися провести і зі столичними маршрутками. В травні 2023 року систему безконтактної оплати тестували на маршруті № 444 сполученням станція метро "Виставковий центр" - вул. Метрологічна. Однак експеримент тривав недовго – з 20 липня того ж року на маршрут повернули виключно готівковий розрахунок. В якості причини відмови від використання валідаторів у автоперевізника заявили, що прилади часто ламалися.

На даний момент Київ не може повністю відмовитись від маршруток, адже комунальний транспорт покриває лише основні артерії. Однак ні міська влада, ні Державна податкова служба не можуть контролювати доходи приватних перевізників. В цьому могло б допомогти встановлення валідаторів.

В громадській організації "Пассажири Києва" пояснили, що якщо примусити приватних перевізників ставити валідатори, то пасажирам буде зручніше сплачувати за проїзд, перевізники не зможуть ухилятись від сплати податків, а ми нарешті, як суспільство побачимо скільки людей користуються маршрутками і скільки вони заробляють грошей.