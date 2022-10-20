Розрахунок банківською карткою став доступним на трамвайних маршрутах Києва

У Києві до системи оплати проїзду банківською карткою або гаджетом з NFC станом на 20 жовтня вже підключені трамвайні маршрути 1, 2, 3, 5, 8К, 22К, 28, 28Д, 29К, 33А, 35. Про це пресслужба КМДА.

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В адміністрації обіцяють, що за кілька днів розрахуватися банківською карткою можна буде на всіх маршрутах.

Якщо оплата здійснюється гаджетом з NFC, то пасажиру потрібно сказати контролеру 4 останні цифри номеру вашого віртуального рахунку, яким було здійснено оплату.

Щоб підтвердити оплату проїзду через гаджет з NFC потрібно здійснити кілька дій.

Для Google Гаманець:

відкриваєте Google Гаманець;

обираєте карту, якою плануєте оплатити проїзд;

натискаєте "Докладніше" внизу екрану.

Для ApplePay:

відкриваєте гаманець у смартфоні;

обираєте картку;

натискаєте у верхньому правому куті значок "Більше".

Нагадаємо, у Києві на всіх автобусних маршрутах можна разраховуватися банківською карткою або гаджетом з NFC з 19 жовтня. Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет із функцією безконтактної оплати до валідатора.

Уточнюємо, що у Києві наземний громадський транспорт зупиняється на час повітряної тривоги.

Зазначимо, у київському метрополітені оплата проїзду банківською карткою вже працює тривалий час.