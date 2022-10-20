- Категорія
- Транспорт
- Дата публікації
-
Розрахунок банківською карткою став доступним на трамвайних маршрутах Києва
У Києві до системи оплати проїзду банківською карткою або гаджетом з NFC станом на 20 жовтня вже підключені трамвайні маршрути 1, 2, 3, 5, 8К, 22К, 28, 28Д, 29К, 33А, 35. Про це
пресслужба КМДА.
В адміністрації обіцяють, що за кілька днів розрахуватися банківською карткою можна буде на всіх маршрутах.
Якщо оплата здійснюється гаджетом з NFC, то пасажиру потрібно сказати контролеру 4 останні цифри номеру вашого віртуального рахунку, яким було здійснено оплату.
Щоб підтвердити оплату проїзду через гаджет з NFC потрібно здійснити кілька дій.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Для Google Гаманець:
- відкриваєте Google Гаманець;
- обираєте карту, якою плануєте оплатити проїзд;
- натискаєте "Докладніше" внизу екрану.
Для ApplePay:
- відкриваєте гаманець у смартфоні;
- обираєте картку;
- натискаєте у верхньому правому куті значок "Більше".
Нагадаємо, у Києві на всіх автобусних маршрутах можна разраховуватися банківською карткою або гаджетом з NFC з 19 жовтня. Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет із функцією безконтактної оплати до валідатора.
Уточнюємо, що у Києві наземний громадський транспорт зупиняється на час повітряної тривоги.
Зазначимо, у київському метрополітені оплата проїзду банківською карткою вже працює тривалий час.