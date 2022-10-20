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Расчет банковской картой стал доступным на трамвайных маршрутах Киева
В Киеве к системе оплаты проезда банковской картой или гаджетом с NFC по состоянию на 20 октября уже подключены трамвайные маршруты 1, 2, 3, 5, 8К, 22К, 28, 28Д, 29К, 33А, 35. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
В администрации обещают, что через несколько дней рассчитаться банковской картой можно будет на всех маршрутах.
Если оплата производится гаджетом с NFC, то пассажиру нужно сказать контролеру 4 последние цифры номера виртуального счета, которым была произведена оплата.
Чтобы подтвердить оплату проезда через гаджет с NFC, нужно совершить несколько действий.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Для Google Кошелека:
- открываете Google Кошелек;
- выбираете карту, которой планируете оплатить проезд;
- нажмите "Подробнее" внизу экрана.
Для ApplePay :
- открываете кошелек в смартфоне;
- выбираете карту;
- нажмите в правом верхнем углу значок "Больше".
Напомним, в Киеве на всех автобусных маршрутах можно рассчитываться банковской картой или гаджетом из NFC с 19 октября. Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору.
Уточняем, что в Киеве наземный общественный транспорт останавливается на время воздушной тревоги.