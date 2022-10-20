Расчет банковской картой стал доступным на трамвайных маршрутах Киева

В Киеве к системе оплаты проезда банковской картой или гаджетом с NFC по состоянию на 20 октября уже подключены трамвайные маршруты 1, 2, 3, 5, 8К, 22К, 28, 28Д, 29К, 33А, 35. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

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В администрации обещают, что через несколько дней рассчитаться банковской картой можно будет на всех маршрутах.

Если оплата производится гаджетом с NFC, то пассажиру нужно сказать контролеру 4 последние цифры номера виртуального счета, которым была произведена оплата.

Чтобы подтвердить оплату проезда через гаджет с NFC, нужно совершить несколько действий.

Для Google Кошелека:

открываете Google Кошелек;

выбираете карту, которой планируете оплатить проезд;

нажмите "Подробнее" внизу экрана.

Для ApplePay :

открываете кошелек в смартфоне;

выбираете карту;

нажмите в правом верхнем углу значок "Больше".

Напомним, в Киеве на всех автобусных маршрутах можно рассчитываться банковской картой или гаджетом из NFC с 19 октября. Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору.

Уточняем, что в Киеве наземный общественный транспорт останавливается на время воздушной тревоги.