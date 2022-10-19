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Рассчитаться банковской картой теперь можно на всех автобусных маршрутах Киева
С 19 октября в Киеве на всех автобусных маршрутах теперь можно рассчитываться банковской карточкой или гаджетом с NFC.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору.
Подтверждением работы системы на том или ином маршруте фирменные наклейки на валидаторах.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В КГГА обещают, что в скором времени система будет работать уже на всех маршрутах и на всех видах коммунального наземного общественного транспорта.
"Продолжаем работать, следите за обновлением", - отметил заместитель председателя КГГА, руководитель цифровой трансформации Киева Петр Оленич.
Напомним, с 15 октября в наземном коммунальном общественном транспорте Киева начали подключение маршрутов, на которых можно будет рассчитаться за проезд по банковской карте. Оплата проезда банковской картой изначально была доступна в автобусах по определенным маршрутам.
Отметим, в киевском метрополитене оплата проезда по банковской карте уже работает длительное время.
Напомним, в Киеве наземный общественный транспорт останавливается на время воздушной тревоги.